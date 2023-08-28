Тайсон Фьюри: «Через два месяца мы узнаем, кто действительно самый сильный человек на планете»

Тайсон Фьюри посвятил пост предстоящему бою с Фрэнсисом Нганну.

«Начинается официальный обратный отсчет – через два месяца мы узнаем, кто действительно самый плохой человек на планете. Увидимся 28 октября в Эр-Рияде», – написал в соцсетях чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

Напомним, что бой между Фьюри и Нганну пройдет 28 октября в Саудовской Аравии.

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