Тайсон Фьюри: «Через два месяца мы узнаем, кто действительно самый сильный человек на планете»

Теги Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри посвятил пост предстоящему бою с Фрэнсисом Нганну.

«Начинается официальный обратный отсчет – через два месяца мы узнаем, кто действительно самый плохой человек на планете. Увидимся 28 октября в Эр-Рияде», – написал в соцсетях чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

Напомним, что бой между Фьюри и Нганну пройдет 28 октября в Саудовской Аравии.

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2 комментария

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SEVEN_
Пока что крут Усик
+4
0
+4
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Просто Космос
Какой-то турнир силачей будет что ли? Или соревнования по тяжелой атлетике?
+3
0
+3
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