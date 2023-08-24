Холлоуэй заплакал, говоря о лесных пожарах на Гавайях: «Обычно они за моей спиной, когда я дерусь»

Макс Холлоуэй заплакал на пресс-конференции, отвечая на вопрос о пожарах на Гавайях.

«Жители Лахайны были разочарованы правительством и государством, но сообщество Гавайев активизировалось. А затем активизировался весь мир.

Вы, ребята, все это видите. Весь мир помогает нам, UFC помогает нам. В промоушене обожают Гавайи. Это очень сложная ситуация. Люди там по-настоящему трудятся сейчас.

Как правило, я дрался в черных цветах, но впервые за многое время я выйду в красном. Обычно я дерусь с Гавайами за моей спиной, но в этот раз все тяжелее обычного», – сказал бывший чемпион UFC в полулегком весе , не сдерживая слез.

Напомним, что в начале августа на гавайском острове Мауи начались лесные пожары, жертвами которых стали более ста человек, а более полутора тысяч пропали без вести.

Топурия назвал условие для боя с Холлоуэем: «Давайте сделаем это в Испании»

Холлоуэй и Корейский Зомби возглавят турнир UFC в Сингапуре