Холлоуэй заплакал, говоря о лесных пожарах на Гавайях: «Обычно они за моей спиной, когда я дерусь»

Теги происшествия полулегкий вес UFC MMA Макс Холлоуэй Бокс/MMA/UFC

Макс Холлоуэй заплакал на пресс-конференции, отвечая на вопрос о пожарах на Гавайях.

«Жители Лахайны были разочарованы правительством и государством, но сообщество Гавайев активизировалось. А затем активизировался весь мир.

Вы, ребята, все это видите. Весь мир помогает нам, UFC помогает нам. В промоушене обожают Гавайи. Это очень сложная ситуация. Люди там по-настоящему трудятся сейчас.

Как правило, я дрался в черных цветах, но впервые за многое время я выйду в красном. Обычно я дерусь с Гавайами за моей спиной, но в этот раз все тяжелее обычного», – сказал бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй, не сдерживая слез.

Напомним, что в начале августа на гавайском острове Мауи начались лесные пожары, жертвами которых стали более ста человек, а более полутора тысяч пропали без вести.

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