Макс Холлоуэй нокаутировал Корейского Зомби в главном бою UFC Fight Night 225

Теги UFC MMA Чан Сон Юнг Макс Холлоуэй UFC Fight Night Бокс/MMA/UFC

На UFC Fight Night 225 в Сингапуре в главном событии состоялся бой в полулегком весе между Максом Холлоуэйем и Чан Сон Юнгом, известным как Корейский Зомби.

Холлоуэй победил нокаутом в третьем раунде.

В апреле-2023 Холлоуэй единогласным решением судей победил Арнольда Аллена. Восемь его последних поединков доходили до решения.

Холлоуэй пропустил 2000+ ударов – больше всех в UFC. Ходили слухи об инсульте, но он ни разу не падал в нокаут

Почему у Корейского Зомби такое прозвище?

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9 комментариев

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DonaldBrashear 2.0
просто эпичный нокаут, так четко попал Макс, так красиво.

Эпичности добавило, что Зомби еще падая в нокаут, два удара успел на автомате нанести даже, один даже попал.

Огонь. Зомби рискнул и проиграл.

Мне кажется, вот это ответ тем, кто иногда говорит, мол почему боец не идет вперед, не рубится, когда знает, что проигрывает, именно поэтому, потому что, рискованно слишком.
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Abdu5555
вот это шоу!!! зомби мужик, респект мужику!🤝🙌🙌🙌🙌
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Вася Енотов
Макс красавчик. Хороший боец и хороший человек. Помог подняться зомбаку, выразил уважение. Да и бой получился очень крутой.
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Fao
Эх, бедный Зомбик, пора заканчивать.

Но ушел красиво, как в Вальгаллу, с открытым забралом в последней смертельной атаке.
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bukvoed33
пиу пиу
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AVKU
Зомби попробовал. Во втором раунде его Макс пробил, и в целом перебивал. Был шанс в размене, но Макс все-таки лучше в боксе. Классный main event, остальные бои так себе.
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Рамиль Абдрахманов
вот это заруба!!!
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trof
воу, воу , воу.....потише Макс !!!
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heracks
У Макса для этого веса конечно будка стальная, бои с ним смотреть это 🔥
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