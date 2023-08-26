Макс Холлоуэй нокаутировал Корейского Зомби в главном бою UFC Fight Night 225
На UFC Fight Night 225 в Сингапуре в главном событии состоялся бой в полулегком весе между Максом Холлоуэйем и Чан Сон Юнгом, известным как Корейский Зомби.
Холлоуэй победил нокаутом в третьем раунде.
В апреле-2023 Холлоуэй единогласным решением судей победил Арнольда Аллена. Восемь его последних поединков доходили до решения.
Холлоуэй пропустил 2000+ ударов – больше всех в UFC. Ходили слухи об инсульте, но он ни разу не падал в нокаут
Эпичности добавило, что Зомби еще падая в нокаут, два удара успел на автомате нанести даже, один даже попал.
Огонь. Зомби рискнул и проиграл.
Мне кажется, вот это ответ тем, кто иногда говорит, мол почему боец не идет вперед, не рубится, когда знает, что проигрывает, именно поэтому, потому что, рискованно слишком.
Но ушел красиво, как в Вальгаллу, с открытым забралом в последней смертельной атаке.