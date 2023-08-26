Макс Холлоуэй нокаутировал Корейского Зомби в главном бою UFC Fight Night 225

На UFC Fight Night 225 в Сингапуре в главном событии состоялся бой в полулегком весе между и Чан Сон Юнгом, известным как .

Холлоуэй победил нокаутом в третьем раунде.

В апреле-2023 Холлоуэй единогласным решением судей победил Арнольда Аллена. Восемь его последних поединков доходили до решения.

Холлоуэй пропустил 2000+ ударов – больше всех в UFC. Ходили слухи об инсульте, но он ни разу не падал в нокаут

Почему у Корейского Зомби такое прозвище?