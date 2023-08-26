Корейский Зомби: «Я завязал с драками. Верил, что выиграю у Холлоуэйя, но вряд ли у меня снова будет такая возможность»

Теги UFC MMA Чан Сон Юнг Макс Холлоуэй Бокс/MMA/UFC

Корейский Зомби объявил о завершении карьеры в MMA.

«Я завязал с драками. Всегда стремлюсь стать чемпионом. Я здесь не для того, чтобы занимать третье, четвертое или пятое место. Действительно верил, что смогу победить Холлоуэйя. Вряд ли у меня снова появится такая возможность», – заявил Корейский Зомби.

36-летний Чан Сон Юнг провел в MMA 25 поединков. В его активе 17 побед (14 досрочных) и восемь поражений.

Макс Холлоуэй нокаутировал Корейского Зомби в главном бою UFC Fight Night 225

Почему у Корейского Зомби такое прозвище?

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2 комментария

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Нурс Салахутдинов
По мне это было реально самое лучшее и эмоциональное завершение карьеры 🥺
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GaasJT
Это была славная охота.
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