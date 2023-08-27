Тони Белью объяснил, почему удар Даниэля Дюбуа был «ниже пояса»
Тони Белью защитил Александра Усика после скандала в поединке с Даниэлем Дюбуа.
«Все, что ниже пупка, классифицируется как «ниже пояса» в боксе! Это не мое мнение, это ФАКТ! Таковы правила! Ваши шорты не должны покрывать пупок, но если они это сделают, то туда можно бить! Эта фотография заменяет тысячу слов!» – заявил экс-чемпион мира по боксу Тони Белью.
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Ну так яснее думаю. Часть перчатки (большая) наносит урон НИЖЕ пояса.
просто сам факт, что удар в резинку вполне себе четкий, а главное, даже без повторов все понятно было