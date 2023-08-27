Тони Белью объяснил, почему удар Даниэля Дюбуа был «ниже пояса»

Теги Александр Усик бокс Тони Белью Даниэль Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Тони Белью защитил Александра Усика после скандала в поединке с Даниэлем Дюбуа.

«Все, что ниже пупка, классифицируется как «ниже пояса» в боксе! Это не мое мнение, это ФАКТ! Таковы правила! Ваши шорты не должны покрывать пупок, но если они это сделают, то туда можно бить! Эта фотография заменяет тысячу слов!» – заявил экс-чемпион мира по боксу Тони Белью.

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5 комментариев

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Vasya Tanchinets
Ответ Жест Доброй Воли
https://imageup.ru/img215/4496373/screenshot_20230826_193347_whatsapp.jpg.html Ну так яснее думаю. Часть перчатки (большая) наносит урон НИЖЕ пояса.
так очевидно что это был удар в пах, но хейтеры Усика отказываются верить
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Жест Доброй Воли
https://imageup.ru/img215/4496373/screenshot_20230826_193347_whatsapp.jpg.html

Ну так яснее думаю. Часть перчатки (большая) наносит урон НИЖЕ пояса.
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Мақсат Алдаш
Ответ Fight.And.Win
Что за хрень) Я понимаю, что они дружат и все такое, но блин) Такого никогда не было, какой еще пупок? Ориентир это широкая резинка, специально это придумали, чтобы можно было легко сразу определить, а не искать пупок) Ну, серьезно) И многие боксеры спецом шорты выше натягивают, эдакое читерство! А еще шорты можно стянуть вниз или они сами могут сползти
Шорты модно натянуть до определенного предела наверное, и стороны в одинаковой ситуации
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Fight.And.Win
Ответ Мақсат Алдаш
Шорты модно натянуть до определенного предела наверное, и стороны в одинаковой ситуации
там чего только не бывало) один чел, не помню кто, так высоко натянул их, что все ржали, а судьи и слова не сказали

просто сам факт, что удар в резинку вполне себе четкий, а главное, даже без повторов все понятно было
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