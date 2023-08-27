Дюбуа о поражении от Усика: «Меня обманули и лишили победы!»

Теги Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Даниэль Дюбуа назвал обманом результат поединка с Александром Усиком.

«Я не думаю, что это был удар ниже пояса! Меня обманули и лишили победы!» – заявил Даниэль Дюбуа.

Напомним, что в пятом раунде Усик пожаловался на удар ниже пояса со стороны Дюбуа, после чего бой был остановлен на пять минут.

Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде.

Промоутер Даниэля Дюбуа обжалует результат поединка с Александром Усиком

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21 комментарий

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Andrey Kutashov
Ответ Pigmalion
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как и мозгов у автора твоего сообщения)
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Wilfrid Hoover
Чисто в пояс пришёлся удар. В замедленном повторе посмотрите.
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Код да Винчи
Болел за Усика, но мне показалось,что удар был чётко в пояс, то есть вполне легитимный.
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Tespik
То есть, 2 нокдауна и поплывший Дюбуа - это обман?
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napoli_14
Мне тоже показалось что удар был легитимный. Эта мода на шорты до сисек идиотизм, на самом деле. Скоро до плечей натягивать будут.

Но Дюбуа победу вообще не заслужил, просто толстый мешок, бокса с его стороны не было.
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Джанлука Нальюка
Дюбуа ничего не показал и сдался после джеба.
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napoli_14
Ответ Sen Nomo
Как же ракурс может ввести в заблуждение всё-таки https://ibb.co/B3tnRsQ А вот с этого ракурса как? Всё норм? По ракушке защитной никому не прилетает? Ну а от неё понятно уже куда дальше. Чистый фол. Точнее сказать даже грязный фол) Не удивлюсь если британец это сделал специально, что бы сбить темп более быстрого и техничного соперника.
Говорит про ракурс и скинул удобный скрин, где рука идет вверх и удара еще нет )
Вот тут удар донесен:
https://imageup.ru/img132/4496350/img_6811.jpg.html
Тоже споры о ракурсе))
Но на самом деле такой мешок как Дюбуа не должен владеть поясами, поэтому пусть лучше будет победа Усика и может быть мы наконец увидим бой боксеров Усик - Фьюри, а не это мешкобойство с Дюбуа и Нганну.
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Andrey Happy
Ему только уголь грузить или магазины обносить, если не умеет махать руками, перепуганный. 🤷‍♂️🤦‍♂️ P.S.: Тайсон, наверно где-то 🤮
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Anton Kortenko
все раунды Усик его гонял. он второй хэвивэйт который упал от Усика или вообще первый? со стороны боксерской кармы один спорный удар не должен стать причиной того, чтобы пояса Усика разлетелись и мы потеряли и так маленькую надежду на объединительный бой с Фъюри.
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Фифа Алекс
Ответ ЛТМ
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ахааха,нетрален)))ты боксер?)
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алексей любовь
Ответ Аморалинни
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Неграмотное, календарь переверни, уже 27-е
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S.Laposter
Ответ Tespik
То есть, 2 нокдауна и поплывший Дюбуа - это обман?
он не считает что в пах попал.
Поражение тяжело принять, на эмоциях может сказал
это же заголовки для срача
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Жест Доброй Воли
Ответ Wilfrid Hoover
Чисто в пояс пришёлся удар. В замедленном повторе посмотрите.
https://imageup.ru/img215/4496373/screenshot_20230826_193347_whatsapp.jpg.html

Ок, посмотрели. Большая часть перчатки наносит урон ниже пояса.
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Sen Nomo
Ответ napoli_14
Говорит про ракурс и скинул удобный скрин, где рука идет вверх и удара еще нет ) Вот тут удар донесен: https://imageup.ru/img132/4496350/img_6811.jpg.html Тоже споры о ракурсе)) Но на самом деле такой мешок как Дюбуа не должен владеть поясами, поэтому пусть лучше будет победа Усика и может быть мы наконец увидим бой боксеров Усик - Фьюри, а не это мешкобойство с Дюбуа и Нганну.
https://www.dailystar.co.uk/sport/boxing/breaking-dubois-usyk-low-blow-30796316

Или если угодно возьмите даже скрин отсюда, где уже немного позже стоп-кадр, но всё тот же более нормальный ракурс.
Попадание в район лобка, по сути там где находится верхняя часть ракушки.
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