Дюбуа о поражении от Усика: «Меня обманули и лишили победы!»
Даниэль Дюбуа назвал обманом результат поединка с Александром Усиком.
«Я не думаю, что это был удар ниже пояса! Меня обманули и лишили победы!» – заявил Даниэль Дюбуа.
Напомним, что в пятом раунде Усик пожаловался на удар ниже пояса со стороны Дюбуа, после чего бой был остановлен на пять минут.
Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде.
Промоутер Даниэля Дюбуа обжалует результат поединка с Александром Усиком
Тедди Атлас: «Рефери поединка Усика и Дюбуа в прошлом делал некоторые «сомнительные» вещи. И, возможно, снова взялся за старое»
Но Дюбуа победу вообще не заслужил, просто толстый мешок, бокса с его стороны не было.
Вот тут удар донесен:
https://imageup.ru/img132/4496350/img_6811.jpg.html
Тоже споры о ракурсе))
Но на самом деле такой мешок как Дюбуа не должен владеть поясами, поэтому пусть лучше будет победа Усика и может быть мы наконец увидим бой боксеров Усик - Фьюри, а не это мешкобойство с Дюбуа и Нганну.
Поражение тяжело принять, на эмоциях может сказал
это же заголовки для срача
Ок, посмотрели. Большая часть перчатки наносит урон ниже пояса.
Или если угодно возьмите даже скрин отсюда, где уже немного позже стоп-кадр, но всё тот же более нормальный ракурс.
Попадание в район лобка, по сути там где находится верхняя часть ракушки.