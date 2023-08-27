Дюбуа о поражении от Усика: «Меня обманули и лишили победы!»

Даниэль Дюбуа назвал обманом результат поединка с Александром Усиком.

«Я не думаю, что это был удар ниже пояса! Меня обманули и лишили победы!» – заявил Даниэль Дюбуа.

Напомним, что в пятом раунде Усик пожаловался на удар ниже пояса со стороны Дюбуа, после чего бой был остановлен на пять минут.

Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде.

Промоутер Даниэля Дюбуа обжалует результат поединка с Александром Усиком

Тедди Атлас: «Рефери поединка Усика и Дюбуа в прошлом делал некоторые «сомнительные» вещи. И, возможно, снова взялся за старое»