Тренер Дюбуа: «Боксу необходим VAR. Уверен в этом на 100%»

Теги Александр Усик Дон Чарльз бокс Даниэль Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Тренер Даниэля Дюбуа заявил, что в боксе необходима система видеоповторов.

«На 100% уверен, что в боксе нужен VAR (система видеопомощи, используемая в футболе – примечание Sports.ru). Это необходимо! Если это смогли применить в футболе, то можно перенести и в бокс!» – заявил Дон Чарльз.

Напомним, что Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде. Поединок был прерван на пять минут из-за жалоб украинца на удар ниже пояса.

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4 комментария

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S.Laposter
для чего?
прикольно будет когда сделают вар и там Оливер с Дином)
а там как говорится и бинокль не поможет
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Сергей
VAR: "Дюбуа нужно уметь держать удар"
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Сергей
Ответ ЛТМ
Однозначно нужна, чтобы пресекать подобные симуляции и чтобы бой был честный от начала и до конца. Усик хороший актёр, ему надо в кино сниматься.
Тебе нужно для начала научиться писать слово "нужно" на русском без ошибок
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