Тренер Дюбуа: «Боксу необходим VAR. Уверен в этом на 100%»

Тренер Даниэля Дюбуа заявил, что в боксе необходима система видеоповторов.

«На 100% уверен, что в боксе нужен VAR (система видеопомощи, используемая в футболе – примечание Sports.ru). Это необходимо! Если это смогли применить в футболе, то можно перенести и в бокс!» – заявил Дон Чарльз.

Напомним, что Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде. Поединок был прерван на пять минут из-за жалоб украинца на удар ниже пояса.

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