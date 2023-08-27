Тедди Атлас: «Рефери поединка Усика и Дюбуа в прошлом делал некоторые «сомнительные» вещи. И, возможно, снова взялся за старое»

Теги Александр Усик Тедди Атлас бокс Даниэль Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Тедди Атлас усомнился в прозрачности судейства поединка Усика и Дюбуа.

«Я должен был сказать еще перед началом боя, что этот рефери в прошлом делал некоторые «сомнительные» вещи. И, возможно, снова», – написал в соцсетях тренер по боксу Тедди Атлас.

Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде.

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2 комментария

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S.Laposter
вопрос в чем?
был ли удар в пах?
остановка боя?
просто интересно
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