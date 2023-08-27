Тедди Атлас: «Рефери поединка Усика и Дюбуа в прошлом делал некоторые «сомнительные» вещи. И, возможно, снова взялся за старое»
Тедди Атлас усомнился в прозрачности судейства поединка Усика и Дюбуа.
«Я должен был сказать еще перед началом боя, что этот рефери в прошлом делал некоторые «сомнительные» вещи. И, возможно, снова», – написал в соцсетях тренер по боксу Тедди Атлас.
Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде.
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был ли удар в пах?
остановка боя?
просто интересно