Тедди Атлас: «Рефери поединка Усика и Дюбуа в прошлом делал некоторые «сомнительные» вещи. И, возможно, снова взялся за старое»

Тедди Атлас усомнился в прозрачности судейства поединка Усика и Дюбуа.

«Я должен был сказать еще перед началом боя, что этот рефери в прошлом делал некоторые «сомнительные» вещи. И, возможно, снова», – написал в соцсетях тренер по боксу Тедди Атлас.

Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде.

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