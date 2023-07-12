Джошуа – о бое Нганну и Фьюри: «Какая-то глупость»

Энтони Джошуа отреагировал на анонс боя между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри.

«У меня есть три мысли на этот счет. Во-первых, мне плевать. Это не мое дело, меня это не касается.

Во-вторых, зачем? Тайсон должен драться за титул абсолютного чемпиона мира. Этот бой – какая-то глупость, ошибка.

В-третьих, это его решение, поэтому могу только пожелать удачи. Делай свое дело», – сказал экс-чемпион мира .

Фьюри и Нганну проведут бой в боксе. Что об этом известно?

Фьюри – явный фаворит боя с Нганну по мнению букмекеров