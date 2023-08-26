Хелениус не прошел допинг-контроль за день до поединка с Джошуа. Он заменил провалившего допинг-тест Уайта (Matchroom)

Теги Роберт Хелениус Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Роберт Хелениус провалил допинг-тест перед боем с Энтони Джошуа.

В заявлении Matchroom сказано, что финский боксер провалил допинг-тест, который сдал за день до боя. Информация поступила от VADA. При этом не уточняется, какое именно запрещенное вещество обнаружено в организме спортсмена.

Напомним, что 12 августа Джошуа нокаутировал Хелениуса в седьмом раунде поединка в Лондоне. Финн заменил Диллиана Уайта, который был отстранен из-за проваленного допинг-контроля.

Хелениус – о поединке против Джошуа: «Не мог упустить такую возможность. Планирую выжать из нее максимум»

Диллиан Уайт: «Я шокирован, опустошен и совершенно невиновен. Прошу время, чтобы доказать это»

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3 комментария

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timasid
тут говорят, приятель Усика Уизерспун всегда готов на коротком уведомлении выйти
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Johnny Walker
Качок сам всю карьеру на химии сидит, кроме первого боя с Руизом.
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Вялый гарант
Западная допинг машина во всей красе)один за одним попадаются
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