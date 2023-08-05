Диллиан Уайт: «Я шокирован, опустошен и совершенно невиновен. Прошу время, чтобы доказать это»

Диллиан Уайт прокомментировал отмену боя с Энтони Джошуа.

«Я шокирован и опустошен, узнав о докладе VADA. Мне сообщили об этом только сегодня утром. Я также узнал, что бой отменяется без возможности доказать свою невиновность.

Решение принято. Я могу без тени сомнения подтвердить, что не принимал указанные вещества ни в этом лагере, ни в какой-либо другой момент своей жизни. Я совершенно невиновен и прошу, чтобы у меня было время доказать это.

Я настаивал на круглосуточном тестировании VADA к этому боя, сделав это добровольно и за свой счет.

Это не первый раз, когда мне сообщают об обнаружении веществ, которые я не принимал, и, как и в прошлый раз, я снова докажу, что полностью невиновен. Жаль, что поклонники бокса пропустят такой бой», – написал в соцсетях Диллиан Уайт.

Отметим, что пока нет информации, касательно названия запрещенного вещества, обнаруженного в организме Диллиана Уайта.

Поединок Уайт – Джошуа будет отменен. Диллиан не прошел допинг-контроль (Matchroom)