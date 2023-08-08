Хелениус – о поединке против Джошуа: «Не мог упустить такую возможность. Планирую выжать из нее максимум»

Роберт Хелениус прокомментировал анонс боя с Энтони Джошуа.

«С нетерпением жду этого поединка. Я настоящий викинг, готовый принять любой вызов – даже на коротком уведомлении.

Я не мог упустить такую возможность. Планирую выжать из нее максимум!» – сказал боксер-тяжеловес .

Поединок между Хелениусом и Джошуа пройдет 12 августа в Лондоне (Великобритания).

Изначально Энтони должен был подраться с Диллианом Уайтом, но тот провалил допинг-тест.

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