Хелениус – о поединке против Джошуа: «Не мог упустить такую возможность. Планирую выжать из нее максимум»

Теги Роберт Хелениус Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Роберт Хелениус прокомментировал анонс боя с Энтони Джошуа.

«С нетерпением жду этого поединка. Я настоящий викинг, готовый принять любой вызов – даже на коротком уведомлении.

Я не мог упустить такую возможность. Планирую выжать из нее максимум!» – сказал боксер-тяжеловес Роберт Хелениус.

Поединок между Хелениусом и Джошуа пройдет 12 августа в Лондоне (Великобритания).

Изначально Энтони должен был подраться с Диллианом Уайтом, но тот провалил допинг-тест.

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4 комментария

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jwbmwbqvih
Не упустить такую возможность. Все правильно говорит. И денег заработает как за 2-3 своих боя,наверно. Ну и мы знаем,что Джошуа может удивить в негативном ключе. Вспоминаем Руиса и Усика.
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Арыстан Имангалиев
Сколько гонорар интересно. По лигике не меньше Уайта должен получить
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Ват-сон
Ответ jwbmwbqvih
Не упустить такую возможность. Все правильно говорит. И денег заработает как за 2-3 своих боя,наверно. Ну и мы знаем,что Джошуа может удивить в негативном ключе. Вспоминаем Руиса и Усика.
что-то уж очень короткое уведомление, вряд ли есть хоть какие-то шансы
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jwbmwbqvih
Ответ Ват-сон
что-то уж очень короткое уведомление, вряд ли есть хоть какие-то шансы
Согласен полностью
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