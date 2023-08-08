Роберт Хелениус заменит Уайта в поединке против Джошуа
12 августа в Лондоне (Великобритания) состоится вечер бокса.
В главном событии пройдет поединок в тяжелом весе между Энтони Джошуа и Робертом Хелениусом.
Изначально Джошуа должен был подраться с Диллианом Уайтом, но тот сдал положительный допинг-тест.
В последний раз Джошуа дрался в апреле, когда победил Джермейна Франклина единогласным решением судей
Хелениус 5 августа нокаутировал Мику Миелонена в третьем раунде.
Дэвид Хэй заявил, что Чисора сообщил ему о допинге Уайта неделю назад: «Он сказал мне, что подерется с Джошуа»
Джошуа – о самом сильном пропущенном ударе: «Это был Диллиан Уайт. Я ошибся, и он врезал мне шикарным хуком»
Если финн апсетнет Антоху то это конечно будет эпик.