Роберт Хелениус заменит Уайта в поединке против Джошуа

Теги Роберт Хелениус Энтони Джошуа Диллиан Уайт бокс Бокс/MMA/UFC

12 августа в Лондоне (Великобритания) состоится вечер бокса.

В главном событии пройдет поединок в тяжелом весе между Энтони Джошуа и Робертом Хелениусом.

Изначально Джошуа должен был подраться с Диллианом Уайтом, но тот сдал положительный допинг-тест.

В последний раз Джошуа дрался в апреле, когда победил Джермейна Франклина единогласным решением судей

Хелениус 5 августа нокаутировал Мику Миелонена в третьем раунде.

Дэвид Хэй заявил, что Чисора сообщил ему о допинге Уайта неделю назад: «Он сказал мне, что подерется с Джошуа»

Джошуа – о самом сильном пропущенном ударе: «Это был Диллиан Уайт. Я ошибся, и он врезал мне шикарным хуком»

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2 комментария

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Хелениусу скорую заранее вызовите, пожалуйста.
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Спустя неделю с последнего боя?
Если финн апсетнет Антоху то это конечно будет эпик.
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