Энтони Джошуа тяжелее Роберта Хелениуса на 200 граммов

В Лондоне на арене «О2» 12 августа состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет поединок в тяжелом весе между и .

За сутки до начала турнира бойцы прошли процедуру взвешивания: Джошуа на весах показал 113,4 кг, а Хелениус оказался легче на 200 с лишним граммов (113,13 кг).

Хелениус – о поединке против Джошуа: «Не мог упустить такую возможность. Планирую выжать из нее максимум»

Поединок Уайт – Джошуа будет отменен. Диллиан не прошел допинг-контроль (Matchroom)