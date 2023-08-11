Энтони Джошуа тяжелее Роберта Хелениуса на 200 граммов

Теги тяжелый вес Роберт Хелениус Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

В Лондоне на арене «О2» 12 августа состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет поединок в тяжелом весе между Энтони Джошуа и Робертом Хелениусом.

За сутки до начала турнира бойцы прошли процедуру взвешивания: Джошуа на весах показал 113,4 кг, а Хелениус оказался легче на 200 с лишним граммов (113,13 кг).

Хелениус – о поединке против Джошуа: «Не мог упустить такую возможность. Планирую выжать из нее максимум»

Поединок Уайт – Джошуа будет отменен. Диллиан не прошел допинг-контроль (Matchroom)

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