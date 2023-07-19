Минеев – об Усике: «Если говорить про человека, который на Украине агитирует ребят против нашей страны, то он поступает как патриот»

Теги MMA Александр Усик Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Владимир Минеев рассказал об отношении к Александру Усику.

«Нужно отделять спортсмена от солдата. Он действительно великий боксер, действительно переписал историю бокса и вписал в нее себя.

Если говорить про человека, который на Украине агитирует ребят против нашей страны, то он поступает как патриот. В этом мы с ним похожи. На самом деле, кроме уважения, к нему ничего не испытываю. Так получилось, что мы оказались по разные стороны баррикад», – сказал боец MMA Владимир Минеев.

Звезда российских MMA служил в ВДВ и потерял на Украине брата. Теперь – уехал в зону боевых действий

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9 комментариев

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Александр Горлов
Но я пойду и помру за ХЗЧ☆ Любой российский "патриот"
+14
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+9
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leppyanen
Откуда у него на поле боя столько времени для интервью? Там на столько все спокойно уже?
+8
0
+8
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Scorpion
Ответ Назар Игорь
Патриот не стреляет из миномëта по жилым кварталам, а потом быстренько уезжает от возмездия. Патриот одевает каску и идëт на передовую с оружием в руках.
Патриот это тот кто делает то, что в его силах ради своей страны. А не прыгает под пули сломя голову. В твоём понимании все инженеры и учёные должны бежать на фронт и погибать, когда их сильные стороны совсем в другом аспекте и помочь могут гораздо больше чем прыгнув в пекло.
+11
-6
+5
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Zakal
Ответ Scorpion
Патриот это тот кто делает то, что в его силах ради своей страны. А не прыгает под пули сломя голову. В твоём понимании все инженеры и учёные должны бежать на фронт и погибать, когда их сильные стороны совсем в другом аспекте и помочь могут гораздо больше чем прыгнув в пекло.
усик стрелял из миномета по жилым кварталам ради потехи
+1
0
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Назар Игорь
Патриот не стреляет из миномëта по жилым кварталам, а потом быстренько уезжает от возмездия. Патриот одевает каску и идëт на передовую с оружием в руках.
+10
-10
0
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Костя Кот
в Украине
+5
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Gornostaev
Все так, только этот "патриот" некоторое время назад пел совсем другие песни, а потом, поняв куда ветер дует, вдруг нащупал чуб на своей лысине, забыл русский и изо рта начала капать серная кислота...
+3
-3
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