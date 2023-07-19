Минеев – об Усике: «Если говорить про человека, который на Украине агитирует ребят против нашей страны, то он поступает как патриот»

Владимир Минеев рассказал об отношении к Александру Усику.

«Нужно отделять спортсмена от солдата. Он действительно великий боксер, действительно переписал историю бокса и вписал в нее себя.

Если говорить про человека, который на Украине агитирует ребят против нашей страны, то он поступает как патриот. В этом мы с ним похожи. На самом деле, кроме уважения, к нему ничего не испытываю. Так получилось, что мы оказались по разные стороны баррикад», – сказал боец MMA Владимир Минеев.

Звезда российских MMA служил в ВДВ и потерял на Украине брата. Теперь – уехал в зону боевых действий