Владимир Хрюнов: «Иван Емельяненко подерется 27 октября»

Стала известна дата следующего боя Ивана Емельяненко.

«Бой Ивана планируется на 27 октября. Предполагаемый соперник – Юрий Рябой», – сказал промоутер .

В августе Емельяненко должен был провести поединок против Бигфута Сильвы, но получил бытовую травму.

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