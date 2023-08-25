Владимир Хрюнов: «Иван Емельяненко подерется 27 октября»

Теги Владимир Хрюнов MMA Иван Емельяненко Бокс/MMA/UFC

Стала известна дата следующего боя Ивана Емельяненко.

«Бой Ивана планируется на 27 октября. Предполагаемый соперник – Юрий Рябой», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.

В августе Емельяненко должен был провести поединок против Бигфута Сильвы, но получил бытовую травму.

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