Владимир Хрюнов: «Иван Емельяненко подерется 27 октября»
Стала известна дата следующего боя Ивана Емельяненко.
«Бой Ивана планируется на 27 октября. Предполагаемый соперник – Юрий Рябой», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.
В августе Емельяненко должен был провести поединок против Бигфута Сильвы, но получил бытовую травму.
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