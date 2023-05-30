Менеджер Никита Бурчак: «Следующий бой Ивана Емельяненко запланирован на август. Есть три потенциальных соперника»

Теги MMA Иван Емельяненко Святослав Коваленко Бокс/MMA/UFC

Менеджер Ивана Емельяненко назвал имена возможных соперников бойца.

«Следующий бой Ивана Емельяненко запланирован на август. Речь идет про ММА. Я уже озвучивал идею встречи со Святославом Коваленко, но есть ощущение, что ребята не хотят с нами биться. Есть еще вариант подраться с Евгением Ершовым. История уже есть. Третий вариант – Артур Пронин, но это уже скорее на будущее.

Сейчас Иван отдыхает после длительного лагеря. Он уехал в Старый Оскол к маме. Скоро он вернется, приступит к подготовке, и мы уже начнем определяться с соперником», – заявил менеджер Никита Бурчак.

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