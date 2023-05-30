Менеджер Никита Бурчак: «Следующий бой Ивана Емельяненко запланирован на август. Есть три потенциальных соперника»

Менеджер Ивана Емельяненко назвал имена возможных соперников бойца.

«Следующий бой Ивана Емельяненко запланирован на август. Речь идет про ММА. Я уже озвучивал идею встречи со Святославом Коваленко, но есть ощущение, что ребята не хотят с нами биться. Есть еще вариант подраться с Евгением Ершовым. История уже есть. Третий вариант – Артур Пронин, но это уже скорее на будущее.

Сейчас Иван отдыхает после длительного лагеря. Он уехал в Старый Оскол к маме. Скоро он вернется, приступит к подготовке, и мы уже начнем определяться с соперником», – заявил менеджер Никита Бурчак.

Третий брат Емельяненко странно дебютировал в MMA: отправил соперника в нокдаун, но закончил с разбитым лицом

Иван Емельяненко: «Постараюсь связать жизнь с боями. И связать братьев»