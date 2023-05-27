Иван Емельяненко: «Постараюсь связать жизнь с боями. И связать братьев»

Иван Емельяненко прокомментировал дебютную победу в MMA.

«Я постараюсь, конечно, связать свою жизнь с боями. И связать братьев. Что в моих силах, в интересах семьи – я буду делать все возможное», – сказал боец MMA Иван Емельяненко.

На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Иван Емельяненко провел бой против Алексея Леденева и победил единогласным решением судей.

Третий брат Емельяненко странно дебютировал в MMA: отправил соперника в нокдаун, но закончил с разбитым лицом