Иван Емельяненко: «Постараюсь связать жизнь с боями. И связать братьев»

Теги MMA Иван Емельяненко Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

Иван Емельяненко прокомментировал дебютную победу в MMA.

«Я постараюсь, конечно, связать свою жизнь с боями. И связать братьев. Что в моих силах, в интересах семьи – я буду делать все возможное», – сказал боец MMA Иван Емельяненко.

На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Иван Емельяненко провел бой против Алексея Леденева и победил единогласным решением судей.

Третий брат Емельяненко странно дебютировал в MMA: отправил соперника в нокдаун, но закончил с разбитым лицом

3 комментария

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Таир Бакиев
Еще пара таких боев и у тебя останется один брат. Ваня отгони всяких стервятников, типа Хрюнова от своего больного брата, они его угробят.
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Kanan Jarrus
трус, балбес и бывалый - цирковые псевдонимы для сестер федорьяненко
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Inter_09
Почуял вкус лёгких денег, а тут ещё и братец договорняк оформил, нормально так, кучу народу кинули. Тебе заканчивать пора, боец блин проснулся.
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