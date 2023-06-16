Холлоуэй и Корейский Зомби возглавят турнир UFC в Сингапуре
26 августа в Каланге (Сингапур) состоится турнир UFC Fight Night.
В главном событии вечера пройдет поединок в полулегком весе между Максом Холлоуэем и Корейским Зомби.
В последний раз Холлоуэй дрался в апреле, когда победил Арнольда Аллена единогласным решением судей.
Корейский Зомби на турнире UFC 273 проиграл техническим нокаутом Александру Волкановски.
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