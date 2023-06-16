Холлоуэй и Корейский Зомби возглавят турнир UFC в Сингапуре

Теги полулегкий вес UFC MMA Чан Сон Юнг Макс Холлоуэй Бокс/MMA/UFC

26 августа в Каланге (Сингапур) состоится турнир UFC Fight Night.

В главном событии вечера пройдет поединок в полулегком весе между Максом Холлоуэем и Корейским Зомби.

В последний раз Холлоуэй дрался в апреле, когда победил Арнольда Аллена единогласным решением судей.

Корейский Зомби на турнире UFC 273 проиграл техническим нокаутом Александру Волкановски.

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4 комментария

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Олег Акимов
Макса без бороды и с другой причёской не узнать
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prohodimecc
Ответ TFP_Sports
Корейский клоун - больше подходит
Эта твоя мысль очень важна для него, данного сайта и всего мма сообщества в целом
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SGambler
Ну тут Макс будет огромным фаворитом, у зомби шансы только на лаки панч. А нокаутировать Макса практически невозможно. Это выглядит даже как мисматч.
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