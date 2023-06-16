Холлоуэй и Корейский Зомби возглавят турнир UFC в Сингапуре

26 августа в Каланге (Сингапур) состоится турнир .

В главном событии вечера пройдет поединок в полулегком весе между и Корейским Зомби.

В последний раз Холлоуэй дрался в апреле, когда победил Арнольда Аллена единогласным решением судей.

Корейский Зомби на турнире UFC 273 проиграл техническим нокаутом .

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