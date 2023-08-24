Вышел официальный трейлер турнира UFC 293: Адесанья против Стриклэнда

Теги UFC MMA Александр Волков Тай Туиваса Исраэль Адесанья Шон Стрикленд UFC 293 Бокс/MMA/UFC

UFC опубликовал официальный трейлер боя Исраэля Адесаньи и Шона Стриклэнда.

Напомним, что турнир UFC 293 пройдет в ночь на 10 сентября в Сиднее (Австралия).

В главном событии вечера состоится поединок за титул в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Шоном Стриклэндом. Это первый титульный поединок в карьере Стриклэнда.

В соглавном бою Александр Волков подерется с Таем Туивасой.

Адесанья заявил, что может подраться с Чимаевым: «Тут командую я. Хотел биться с дю Плесси, но он жалуется на ногу»

Адесанья обещает сломать лицо Стриклэнду за трэшток: «На самом деле ему нечего сказать»

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1 комментарий

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rude.
Давай Стрик, верим.
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