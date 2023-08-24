Вышел официальный трейлер турнира UFC 293: Адесанья против Стриклэнда
UFC опубликовал официальный трейлер боя Исраэля Адесаньи и Шона Стриклэнда.
Напомним, что турнир UFC 293 пройдет в ночь на 10 сентября в Сиднее (Австралия).
В главном событии вечера состоится поединок за титул в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Шоном Стриклэндом. Это первый титульный поединок в карьере Стриклэнда.
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