Копылов подерется с Эрнандесом на UFC Fight Night 227 («Матч ТВ»)

Роман Копылов подерется с Энтони Эрнандесом в Лас-Вегасе.

Как сообщает «Матч ТВ», Копылов заменит Криса Кертиса и подерется с Энтони Эрнандесом. Бой состоится в ночь на 17 сентября в главном карде турнира UFC Fight Night 227.

Копылов (11-2) в последний раз выходил в октагон в июле 2023 года, когда нокаутировал Клаудио Рибейро.

Эрнандес (11-2) идет на серии из четырех побед, в мае 2023-го он нокаутировал .

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