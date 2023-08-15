Копылов подерется с Эрнандесом на UFC Fight Night 227 («Матч ТВ»)

Теги UFC средний вес (MMA) Роман Копылов Эдмен Шахбазян Бокс/MMA/UFC

Роман Копылов подерется с Энтони Эрнандесом в Лас-Вегасе.

Как сообщает «Матч ТВ», Копылов заменит Криса Кертиса и подерется с Энтони Эрнандесом. Бой состоится в ночь на 17 сентября в главном карде турнира UFC Fight Night 227.

Копылов (11-2) в последний раз выходил в октагон в июле 2023 года, когда нокаутировал Клаудио Рибейро.

Эрнандес (11-2) идет на серии из четырех побед, в мае 2023-го он нокаутировал Эдмена Шахбазяна.

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1 комментарий

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pasha_t
Хорошо ведут Ромку
Ждем красивый финиш
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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