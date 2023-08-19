«Ждите пацаны! Я выезжаю». Ян отреагировал на стердаун Стерлинга и О’Мэлли

Петр Ян отреагировал на стердаун Алджамейна Стерлинга и Шона О’Мэлли.

«Ждите пацаны! Я выезжаю», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Петр Ян.

Напомним, что Стерлинг и О’Мэлли подерутся этой ночью за чемпионский титул в легчайшем весе.

Стерлинг раскритиковал журналистов на пресс-конференции перед UFC 292: «Где серьезные вопросы? С кем бился этот ублюдок О’Мэлли?»

Стерлинг и О’Мэлли подерутся за пояс – Петр Ян не справился с ними трижды: онлайн UFC 292 в Бостоне