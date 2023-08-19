«Ждите пацаны! Я выезжаю». Ян отреагировал на стердаун Стерлинга и О’Мэлли

Теги UFC MMA Петр Ян Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Петр Ян отреагировал на стердаун Алджамейна Стерлинга и Шона О’Мэлли.

«Ждите пацаны! Я выезжаю», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Петр Ян.

Напомним, что Стерлинг и О’Мэлли подерутся этой ночью за чемпионский титул в легчайшем весе.

Стерлинг раскритиковал журналистов на пресс-конференции перед UFC 292: «Где серьезные вопросы? С кем бился этот ублюдок О’Мэлли?»

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8 комментариев

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leppyanen
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alexander bakulin
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там и третий хозяин за кулисами. мераб тоже выехал.
+7
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Мяти
Петь, если ты выезжаешь от Кайрата, то, может не надо, а, Петь? Подумай, Петь.
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LaffyTaffy
Ответ leppyanen
Зачем?
Получить второй раз люлей, очевидно
+3
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realsila
где канат джарус?
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Сергей
Пацаны, всё, я отъезжаю
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alexander bakulin
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Montreal
Петя да же вставить свои 5 копеек не может
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leon01
так они вроде как без него разберутся)
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