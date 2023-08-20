Ян – о бое с О’Мэлли: «Наш реванш рано или поздно должен состояться»

Теги UFC MMA Петр Ян Шон О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Петр Ян готов провести реванш с Шоном О’Мэлли.

«Наш реванш должен рано или поздно состояться», – написал в соцсетях экс-чемпион легчайшего веса UFC Петр Ян.

В октябре-2022 Ян проиграл Шону О’Мэлли раздельным решением судей.

На UFC 292 в Бостоне О’Мэлли нокаутом победил Алджамейна Стерлинга и стал новым чемпионом легчайшего дивизиона.

Шон О’Мэлли был на 11-м месте, но победил Яна и получил титульник. Он действительно так хорош?

Бам, Стерлинг улетел в нокаут от О’Мэлли. Новый чемпион UFC в легчайшем весе!

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6 комментариев

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dreamstep
Как человек который болел за Петра во всех проваленных последних боях, могу сказать что Петру надо сначала пару побед добыть над ТОП-10, и только потом выходить на титул. А то если титульник вот так нахаляву получит, снова вся подготовка будет на пляже в Тайланде.
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Давид Кочинян
Между вами с Шоном — человек с отрицательным айкью на первой строчке, к сожалению. Терпения!
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Ron Weasley
Вот когда будет серия из пяти побед подряд, вот тогда можно говорить о реванше
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mestre Nani
за Петра искренне жаль,и с одним,и с другим он показывал что лучше этих ребят,но обстоятельства, невезение, и где-то умения не позволили стать чемпом ещё раз. Петру нужна победа,и найти какой-то подход к очень неудобному,как и для О Мэли кстати, грузину
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Диономис
Перед бом с Шоном надеюсь Саяту хватило ума предвидеть подобное развитие событий, попросив дать гарантию, что будет в случае чего реванш от Шона. Если бы не Ян, то чемпом О Мелли не стал бы ни в 2023, ни в 2024. Напомню тогда Ян был 1й, а о Мелли 10й.
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