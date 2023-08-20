Ян – о бое с О’Мэлли: «Наш реванш рано или поздно должен состояться»

Петр Ян готов провести реванш с Шоном О’Мэлли.

«Наш реванш должен рано или поздно состояться», – написал в соцсетях экс-чемпион легчайшего веса UFC Петр Ян.

В октябре-2022 Ян проиграл Шону О’Мэлли раздельным решением судей.

На UFC 292 в Бостоне О’Мэлли нокаутом победил Алджамейна Стерлинга и стал новым чемпионом легчайшего дивизиона.

Шон О’Мэлли был на 11-м месте, но победил Яна и получил титульник. Он действительно так хорош?

Бам, Стерлинг улетел в нокаут от О’Мэлли. Новый чемпион UFC в легчайшем весе!