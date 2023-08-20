Стерлинг – об О’Мэлли: «Шон намного лучше, чем я думал»

Теги легчайший вес UFC MMA Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг UFC 292 Стерлинг - О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг прокомментировал поражение в бою с Шоном О’Мэлли.

«Шон намного лучше, чем я думал. В преддверии этого боя я знал, что его финты и тайминг будут на высоте.

Думал, нам удалось найти высоких спарринг-партнеров, чтобы имитировать это, но он проделал отличную работу.

Шон не давал прижимать себя к клетке, двигался. Поздравляю его и его команду. Не могу сказать ничего плохого о нем, он тоже шел за своей мечтой», – сказал бывший чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.

Видео нокаута в бою Алджамейна Стерлинга и Шона О’Мэлли

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3 комментария

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artem klishin
Стерлингу неудобно было в стойке, такое впечатление сложилось
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SGambler
Хорошие достойные слова от Стерлинга, Шон действительно хорошо защищался, удивил. У него была задача быть как Адесанья в защите от тейкдаунов, а у Стерлинга была задача быть как Хабиб в тейкдаунах. Алджо вероятно немного стал переоценивать свою способность обмениваться в стойке с ударниками высокого уровня, после боев с Сендхагеном, Яном, Диллашоу и Сехудо, перестал видеть опасность в этом, за это Шон наказал, красиво поймал.
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