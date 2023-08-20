Стерлинг – об О’Мэлли: «Шон намного лучше, чем я думал»

Алджамейн Стерлинг прокомментировал поражение в бою с Шоном О’Мэлли.

«Шон намного лучше, чем я думал. В преддверии этого боя я знал, что его финты и тайминг будут на высоте.

Думал, нам удалось найти высоких спарринг-партнеров, чтобы имитировать это, но он проделал отличную работу.

Шон не давал прижимать себя к клетке, двигался. Поздравляю его и его команду. Не могу сказать ничего плохого о нем, он тоже шел за своей мечтой», – сказал бывший чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.

Видео нокаута в бою Алджамейна Стерлинга и Шона О’Мэлли

Бонусы UFC 292: О’Мэлли и Чжан получили по $50 тысяч за лучшее выступление