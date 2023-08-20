Кудряшов – о поединке Тактарова и Монсона: «К боксу это не имело никакого отношения. Пожалел о потраченном времени»
Дмитрий Кудряшов поделился впечатлениями от боя Олега Тактарова и Джеффа Монсона.
«К боксу это не имело никакого отношения. Я точно не возьмусь назвать это популяризацией нашего любимого вида спорта. Остается только улыбаться тем, кто делает такие бои и громкие заявления о них.
Я пожалел о потраченном времени, но факт в том, что я все равно это смотрел. Почему? Я знаком с Олегом Николаевичем и знаю Монсона.
Мне было интересно, что мужики в возрасте «за 50» могут показать. Теперь я понимаю, что ничего», – сказал боксер Дмитрий Кудряшов.
Тактаров вернулся на ринг спустя 15 лет: получил по затылку от Монсона, но провел болевой. Ветеранов разнимали команды
Тактаров и Монсон подерутся по правилам MMA под эгидой Top Fight. Бой состоится в конце сентября
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