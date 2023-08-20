Кудряшов – о поединке Тактарова и Монсона: «К боксу это не имело никакого отношения. Пожалел о потраченном времени»

Теги Олег Тактаров Джефф Монсон Дмитрий Кудряшов бокс Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Кудряшов поделился впечатлениями от боя Олега Тактарова и Джеффа Монсона.

«К боксу это не имело никакого отношения. Я точно не возьмусь назвать это популяризацией нашего любимого вида спорта. Остается только улыбаться тем, кто делает такие бои и громкие заявления о них.

Я пожалел о потраченном времени, но факт в том, что я все равно это смотрел. Почему? Я знаком с Олегом Николаевичем и знаю Монсона.

Мне было интересно, что мужики в возрасте «за 50» могут показать. Теперь я понимаю, что ничего», – сказал боксер Дмитрий Кудряшов.

Тактаров вернулся на ринг спустя 15 лет: получил по затылку от Монсона, но провел болевой. Ветеранов разнимали команды

Тактаров и Монсон подерутся по правилам MMA под эгидой Top Fight. Бой состоится в конце сентября

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3 комментария

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Сергей Скляров
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Andrey Ivanov
Но при этом защита и скорость ударов у 55 летних мужиков такая же как у 35 летнего Кудряшова🤣
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Ват-сон
Ответ Andrey Ivanov
Но при этом защита и скорость ударов у 55 летних мужиков такая же как у 35 летнего Кудряшова🤣
Андрей, не гони) Ты гонишь, Андрей))
0
0
0
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