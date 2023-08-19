Джефф Монсон: «Я завершил карьеру в боксе. Теперь только по ММА»

Джефф Монсон объявил об окончании боксерской карьеры.

«Я завершил карьеру в боксе, уже все. Устал от бокса. Теперь только по ММА», – заявил Джефф Монсон.

Напомним, что Тактаров и Монсон завершили вничью боксерский поединок на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Тактаров и Монсон подерутся по правилам MMA под эгидой Top Fight. Бой состоится в конце сентября

Тактаров вернулся на ринг спустя 15 лет: получил по затылку от Монсона, но провел болевой. Ветеранов разнимали команды