Тактаров и Монсон подерутся по правилам MMA под эгидой Top Fight. Бой состоится в конце сентября

Глава лиги Top Fight анонсировал второй поединок Джеффа Монсона и Олега Тактарова.

«Поединок по ММА. самбо или джиу-джитсу. Олег или Джефф. Две легенды, два мастера смешанных единоборств выяснят, чья борьба сильнее», – заявил глава Top Fight Марат Сидикеев.

Сообщается, что поединок пройдет в конце сентября по правилам ММА в рамках лиги Top Fight. Контракты на бой уже подписаны.

Напомним, что 18 августа в Москве состоялся боксерский поединок между Олегом Тактаровым и Джеффом Монсоном. Бой закончился вничью.

Тактаров вернулся на ринг спустя 15 лет: получил по затылку от Монсона, но провел болевой. Ветеранов разнимали команды

Олег Тактаров: «Монсон – мужик с яйцами, уважение ему»