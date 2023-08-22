Хабиб объяснил, почему не реагировал на трэшток Конора: «Если человек тупой, то что с этим сделаешь?»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов назвал тупым Конора Макгрегора.

«Самый большой бой в истории спорта, невероятная ответственность. Этот парень много болтал, а масштаб события давил на меня.

Помню, отец сказал тогда: «Алмазы рождаются под давлением. Если ты справишься с этим, то станешь алмазом». Это были отличные слова.

Почему я не игнорировал трешток Конора? Я люблю слушать людей. Это очень интересно, потому что по разговору можно вычислить, какой у собеседника IQ.

Если ты тупой – что с этим можно поделать? Если у тебя не получается контролировать себя, то ты точно не справишься со мной. Мы на разных уровнях», – сказал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, засабмитивший Конора Макгрегора в октябре 2018 года.

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21 комментарий

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Artur Pokachevski
насчет тупого тут я бы поспорил)
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Ivan Denisenko
Про самоконтроль говорит чел который из октагона выпрыгнул и полез драться ?
+25
-4
+21
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Se Ba
А прыжок в зал - это акт самоконтроля?)))
+15
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Sundance Neeskens
Конор тупой? Поблагодарил бы лучше человека за пару дополнительных ноликов на своем банковском счете.
+7
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мяч с лужайки
Игнорировать и реагировать две разные вещи. Исправьте заголовок
+5
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UseR
Ахахха, молчи - будешь казаться умнее. Себя скинь ещё
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Биомеханоид
Тупой-не-тупой, а бабла на пару вы славно попилили. В т.ч. благодаря такому нагнетанию обстановки. Так что, может, не такой уж он и тупой. Мог бы и проставиться даже ему.
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mantruck
Тупой как раз таки Хабиб, с отрицательным IQ, возможно из-за этого он физически сильнее Конора
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Ғолиб Хошимов
Как по мне самый умный боец в Юфс именно Конор, по мышлению в разы превосходит всех бойцов.
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Виктор Войнов
Можно книгу попробовать подарить. А что , а вдруг.
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Мага осторожный
то ли дело хубиб у которого все бизнесы провалились, обжорки закрылись, где сейчас орёл мобайл? промоушен мма на ладан дышит
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Всё знаю
Трудно назвать Конора тупым , помня про его вклад в развитие целой индустрии и сколько с этого он заработал.
Тупые люди просто на это не способны.
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Madyavchik
Если это не реагировал, то чтобы он сделал, если б реагировал?
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Клирик
Конор весёлый, а Хабиб душный))
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Pa Chu
Так не реагировал или не игнорировал?
Ребят, вас самих эта безалаберность совсем не огорчает, не стыдно?
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Заборостроитель
Гордыня, не?
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EminenceGrise
Самокритично!
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VictorVallecano
Какой Хабиб самокритичный!
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felix-sanchez
К Конору можно относиться по разному, но человек, который изменил этот спорт и привнёс туда совершенно другие суммы, тупым быть не может по определению. Да, он перегибает палку, но он прошёл большой путь из ниоткуда, добился всего, о чем мечтал.
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Владимир Владимирович
Поражаюсь просто какие в России всё таки плохие люди , не все, но их много. Хабиб никогда плохо не говорил про православных, всегда адекватный. Но русские не любят Хабиба, просто из за того что он мусульманин, а Конора с его свинским характером который оскорбляет оппонента помоями, считают искренним открытым человеком. Многих русских весь мир терпеть не может, это было и до февраля 2022. Я не про всех говорю , очень много и золотых русских людей
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