Хабиб объяснил, почему не реагировал на трэшток Конора: «Если человек тупой, то что с этим сделаешь?»

Хабиб Нурмагомедов назвал тупым Конора Макгрегора.

«Самый большой бой в истории спорта, невероятная ответственность. Этот парень много болтал, а масштаб события давил на меня.

Помню, отец сказал тогда: «Алмазы рождаются под давлением. Если ты справишься с этим, то станешь алмазом». Это были отличные слова.

Почему я не игнорировал трешток Конора? Я люблю слушать людей. Это очень интересно, потому что по разговору можно вычислить, какой у собеседника IQ.

Если ты тупой – что с этим можно поделать? Если у тебя не получается контролировать себя, то ты точно не справишься со мной. Мы на разных уровнях», – сказал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, засабмитивший в октябре 2018 года.

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