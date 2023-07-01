Конор Макгрегор: «Я презираю наше правительство! Коварные, лживые, фальшивые мрази!»

Конор Макгрегор обвинил правительство Ирландии во лжи и коррупции.

«Я презираю наше правительство! Уровень коррупции в Ирландии ужасает. Нация в руинах, управляемая ящерицами! RTE – подразделение ирландского правительственного картеля. Грабители, лжецы, фальшивые лицемеры! Мы вас презираем!

Коварные, лживые, фальшивые мрази! Мы хотим вернуть наши деньги! Правительство – грабители ирландцев! Заявляю публично!» – написал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор в соцсетях.

Позже боец удалил сообщения, но их успели увидеть больше 100 тысяч человек.

Конора сделал тренер, который готовил ирландских полицейских и проиграл спор с футболкой «Я люблю Дагестан»

Конор Макгрегор: «Я лучший боец вне зависимости от весовой категории»