Конор Макгрегор: «Я презираю наше правительство! Коварные, лживые, фальшивые мрази!»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор контент Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор обвинил правительство Ирландии во лжи и коррупции.

«Я презираю наше правительство! Уровень коррупции в Ирландии ужасает. Нация в руинах, управляемая ящерицами! RTE – подразделение ирландского правительственного картеля. Грабители, лжецы, фальшивые лицемеры! Мы вас презираем!

Коварные, лживые, фальшивые мрази! Мы хотим вернуть наши деньги! Правительство – грабители ирландцев! Заявляю публично!» – написал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор в соцсетях.

Позже боец удалил сообщения, но их успели увидеть больше 100 тысяч человек.

Конора сделал тренер, который готовил ирландских полицейских и проиграл спор с футболкой «Я люблю Дагестан»

Конор Макгрегор: «Я лучший боец вне зависимости от весовой категории»

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6 комментариев

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Aibek Mak
Читаю текст и думаю удалил он потом пост или нет)) все таки ДА
+8
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Montenegro Serbian
Блин, был воином который пробился с низов закалив характер и не боялся выходить против сильнейших, а в итоге скатился до отвешиваний лещей в баре старикам и постоянному удалению сообщений как малолетка. Как так то?
Это при том, что знает: что попало в интернет - останется там навсегда. В таком случае удалять твитты - курам насмех.

Это что за Бенджамин Баттон на спортивный манер?
+4
-1
+3
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Alex CSKA
Постоянно пишет и удаляет …бухать это не спортом заниматься , тут здоровье нужно …да Конор ?😁
+9
-7
+2
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Прогноз Черданцева
Глянет как общество в Ирландии отреагирует и если динамика будет положительная пойдет в политику, удачное время:)
+2
0
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Analjinn
Мается дурью Конор без дела. Пора новый бизнес открывать, а то так и спиться можно.
0
0
0
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Andrew Chepaylo
Ответ Alex CSKA
Постоянно пишет и удаляет …бухать это не спортом заниматься , тут здоровье нужно …да Конор ?😁
У меня та же тема, только с фотками😂
+1
-1
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