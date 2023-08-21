Конор Макгрегор: «Мне не позволяют драться в декабре. Меня лишают средств к существованию!»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Макгрегор заявил, что планирует вернуться в октагон в начале следующего года.

«Они не... они не позволят мне драться в декабре, дамы и господа. Вы видели, что случилось с Крисом Вайдманом? Представьте, какая это травма – я чувствую, что меня лишают средств к существованию.

Я не собираюсь обижаться, я буду нападать. Я хотел драться и объявил, что бой пройдет 16 декабря. Но похоже, что этого не произойдет.

Но в любом случае я продолжу делать свое дело. Надеюсь, что увидимся в начале следующего года. Но я готов драться 16 декабря, если кто-то захочет.

Атлетическая комиссия штата Невада и Боб Беннетт ушли в отставку. На пенсию! Позвонил Бобу Беннетту, рассказал комиссии, что случилось! Меня лишают средств к существованию! Оказалось, что Боб ушел на пенсию, и я такой: «Какого черта...» – заявил экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

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6 комментариев

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Мага осторожный
канат джарус после увольнения из Пятёрочки:"Меня лишают средств для существования "
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