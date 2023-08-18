Березикова – о спаррингах с Федором: «Он со мной работал жестко, падала после ударов по печени»

Юлия Березикова рассказала о тренировках с Федором Емельяненко.

« со мной очень довольно-таки жестко работал. После ударов по печени от него падала.

У него отличное чувство юмора, Федор – приколист. Ему шутить и подкалывать всех можно было, а если кто-то что-то про него пошутит…

Потом на спаррингах мы вставали в пары, Федя сильно наказывал. Человек уже сдается, а Федя...» – сказала бывшая боец ММА Юлия Березикова.

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