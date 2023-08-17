Виталий Минаков: «Тайсон даже в нынешней форме на порядок выше. Для Емельяненко это авантюрная история»

Виталий Минаков высказался о возможном бое Майка Тайсона и Федора Емельяненко.

«Для меня неожиданной стала новость о возможном потенциальном поединке между Тайсоном и . Не знаю, насколько этот бой нужен Федору… Если будет настоящий поединок, это, мягко говоря, авантюрная история.

Да, старше Федора, но уровень бокса принципиально разный, несмотря на имеющийся опыт в боксе у Федора. Емельяненко спарринговал с и делал это конкурентно. Повторюсь, если это будет реальный бой…

Тайсон даже в своей нынешней форме на порядок выше. Это авантюрная история для Емельяненко. А нужен ли этот бой или нет – виднее Федору. Видимо, на кону большие деньги», – сказал экс-чемпион Bellator Виталий Минаков.

Емельяненко – слабый боксер с корявой техникой. Но в MMA этого хватало

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