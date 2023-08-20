Менеджер Федора Емельяненко: «Мы работаем над организацией боксерского поединка»
Команда Федора Емельяненко ведет переговоры о проведении боя по правилам бокса.
«Да, мы работаем над организацией боксерского поединка. Но пока непонятно, против кого и когда», – сказал Джерри Миллен, менеджер Федора Емельяненко.
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