Менеджер Федора Емельяненко: «Мы работаем над организацией боксерского поединка»

Теги Федор Емельяненко бокс Бокс/MMA/UFC

Команда Федора Емельяненко ведет переговоры о проведении боя по правилам бокса.

«Да, мы работаем над организацией боксерского поединка. Но пока непонятно, против кого и когда», – сказал Джерри Миллен, менеджер Федора Емельяненко.

Ранее Емельяненко рассказал о желании провести бой против Майка Тайсона.

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3 комментария

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neutronpwnz
Какой ему бокс? Менеджер смерти мешка хочет?
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dreamstep
Джерри Миллен - а Федор патриотично выбирает себе менеджера.....удивительно как человек столько лет показывал себя патриотом, и только под конец карьеры становится про него понятно что деньги на первом месте.
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avcgloronalduMU
поп ММА и Федора втянул
когда бой с дациком, когда клоунада
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