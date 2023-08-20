Менеджер Федора Емельяненко: «Мы работаем над организацией боксерского поединка»

Команда Федора Емельяненко ведет переговоры о проведении боя по правилам бокса.

«Да, мы работаем над организацией боксерского поединка. Но пока непонятно, против кого и когда», – сказал Джерри Миллен, менеджер .

Ранее Емельяненко рассказал о желании провести бой против Майка Тайсона.

Емельяненко – слабый боксер с корявой техникой. Но в MMA этого хватало

Федор Емельяненко покинул пост президента Союза ММА России (РИА)