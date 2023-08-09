Асу Алмабаев о сравнении с Хабибом: «Это честь»

Казахстанский боец Асу Алмабаев прокомментировал свое сравнении с Хабибом Нурмагомедовым:

«Если меня сравнили с Хабибом — это очень хорошо, для меня это честь. Потому что Хабиб — это легенда смешанных единоборств. Человек, на которого стараемся быть похожими, но не во всем конечно. Потому что у нас разные менталитеты, разная стилистика. Но как человек — он правильный мусульманин, который всегда подает хороший пример молодежи»

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