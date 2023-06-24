Эдди Хирн: «Бивол должен будет подраться с Азизом. Победитель встретится с сильнейшим из пары Бетербиев – Смит»

Теги Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Эдди Хирн Каллум Смит Бокс/MMA/UFC

Промоутер Эдди Хирн назвал условия для боя Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

«Бивол должен будет подраться с Дэном Азизом. Я надеюсь, что мы достигнем соглашения по этому бою в ближайшее время. А уже победитель этой пары выходит на лучшего в противостоянии Артур БетербиевКаллум Смит», – заявил промоутер Эдди Хирн.

Хирн – о следующем сопернике Бивола: «Хочу, чтобы шанс получил британец. Бой с Ярдом – хорошая идея»

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1 комментарий

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j30
а как же бой с канело?
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