Эдди Хирн: «Бивол должен будет подраться с Азизом. Победитель встретится с сильнейшим из пары Бетербиев – Смит»

Промоутер Эдди Хирн назвал условия для боя Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

«Бивол должен будет подраться с Дэном Азизом. Я надеюсь, что мы достигнем соглашения по этому бою в ближайшее время. А уже победитель этой пары выходит на лучшего в противостоянии Артур Бетербиев – Каллум Смит», – заявил промоутер Эдди Хирн.

Хирн – о следующем сопернике Бивола: «Хочу, чтобы шанс получил британец. Бой с Ярдом – хорошая идея»

Менеджер Бивола о бое с Бетербиевым: «Этот поединок будет проще реализовать к концу года»