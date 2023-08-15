Усик – о ставке промоутера Дюбуа на победу Даниэля: «Дяде Уоррену нужно говорить, но его слова – вода»

Теги тяжелый вес Фрэнк Уоррен Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Усик - Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Александр Усик назвал водой слова промоутера Дюбуа об исходе их боя.

Напомним, что ранее промоутер Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен заявил, что его клиент нокаутирует Усика в бою, который пройдет во Вроцлаве (Польша) 26 августа.

«Смотрите, я про это говорил. Дяде Уоррену нужно что-то говорить, чтобы люди ему верили. Если он не будет говорить, люди поймут, что он немножко не в той степи.

Ему нужно по-любому что-то говорить, и он говорит. Так что эти слова – вода. Необходимы действия, нужно работать», – сказал чемпион мира по боксу Александр Усик.

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