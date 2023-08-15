Усик не считает бокс работой: «Это плохое слово. Работают рабы, а для меня это воздух, еда, напиток»

Теги тяжелый вес Александр Усик бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Усик объяснил, почему не считает бокс работой.

«Нет, это не работа. Работа – это плохое слово. Работа… Работают рабы. Это труд, это любовь, это часть жизни.

Без бокса уже нельзя. Бокс – это как немного воздуха. Вот это бокс. Бокс – это еда, напиток, одежда.

Возможно, кто-то скажет, что для меня бокс – это работа, и я от этого получаю деньги. Я не могу так сказать. Меня деньги не мотивируют.

Меня мотивирует работа, которую я делаю. Бокс мне многое чего дал: друзей, которые у меня сейчас есть, возможности, которые у меня сейчас есть, дом, который я купил благодаря боксу.

Сначала мне это дал Господь и все еще дает. Но я это использую за счет бокса», – сказал чемпион мира по боксу Александр Усик.

Усик – о бое Нганну и Фьюри: «Дерьмо собачье, невероятная афера»

Усик – о ставке промоутера Дюбуа на победу Даниэля: «Дяде Уоррену нужно говорить, но его слова – вода»

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
artem klishin
"Работают рабы... Меня мотивирует работа, которую я делаю."

нужно больше практиковаться в написании эссе
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
optisolid
Когда хотел выглядеть интеллектуалом, а получилось как всегда.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yri Yrov
от усика не ждёшь а тут на те
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тарас Озбилиз
>работают рабы

"А мы не работаем потому что воровской закон соблюдаем"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
qdp5pcm8gc
«Ауе» добавил усик
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий