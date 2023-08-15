Усик не считает бокс работой: «Это плохое слово. Работают рабы, а для меня это воздух, еда, напиток»

Александр Усик объяснил, почему не считает бокс работой.

«Нет, это не работа. Работа – это плохое слово. Работа… Работают рабы. Это труд, это любовь, это часть жизни.

Без бокса уже нельзя. Бокс – это как немного воздуха. Вот это бокс. Бокс – это еда, напиток, одежда.

Возможно, кто-то скажет, что для меня бокс – это работа, и я от этого получаю деньги. Я не могу так сказать. Меня деньги не мотивируют.

Меня мотивирует работа, которую я делаю. Бокс мне многое чего дал: друзей, которые у меня сейчас есть, возможности, которые у меня сейчас есть, дом, который я купил благодаря боксу.

Сначала мне это дал Господь и все еще дает. Но я это использую за счет бокса», – сказал чемпион мира по боксу .

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