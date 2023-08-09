Усик назвал топ-3 боксеров P4P: в список не попали Фьюри и Бивол
Александр Усик назвал сильнейшего боксера мира вне зависимости от весовой категории.
«Первый – Теренс Кроуфорд [абсолютный чемпион мира в полусреднем весе], второй – Наойя Инуэ [чемпион мира в первом полулегком весе по версиям WBO и WBC], третий – Джервонта Дэвис», – сказал чемпион мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Александр Усик.
Тренер Бивола: «Не вижу интриги в поединке Усика. Он несоизмеримо сильнее Дюбуа»
Александр Усик: «Фьюри – прекрасный человек и невероятный спортсмен. Но он слишком много болтает»
Банально поскромничал.
С учетом этого факта -- тройка максимально адекватная
Биволу и Фьюри в топ 3 делать нечего.
Абсолютно закономерная тройка лучших P4P на текущий момент + самого Усика туда еще можно добавить -- это хотя бы дискуссионно было бы.
Любой кто следит за боксом выдал бы плюс-минус такую тройку на данный момент.
Наброс был бы, если Усик включил туда своего кента Ломаченко, но он не стал этого делать и сказал что действительно думает
В случае реванша , абсолютно уверен что Канело будет небольшим фаворитом как у специалистов так и букмекоров ( у буков он уже фаворит . Некоторые конторы дают линию на этот потенциальный реванш и все считают фаворитом именно Канело).
Кроуфорд только что деклассировал Спенса, который входил в пятерку Р4Р.
Про японца вообще молчу -- это смешно))
Встроенный вопрос: а кого из топов, пусть даже околотопов, в иерархии Р4Р побил Бивол , кроме Альвареса?