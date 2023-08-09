Усик назвал топ-3 боксеров P4P: в список не попали Фьюри и Бивол

Теги Александр Усик Наойя Инуэ Теренс Кроуфорд бокс Джервонта Дэвис Бокс/MMA/UFC

Александр Усик назвал сильнейшего боксера мира вне зависимости от весовой категории.

«Первый – Теренс Кроуфорд [абсолютный чемпион мира в полусреднем весе], второй – Наойя Инуэ [чемпион мира в первом полулегком весе по версиям WBO и WBC], третий – Джервонта Дэвис», – сказал чемпион мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Александр Усик.

Тренер Бивола: «Не вижу интриги в поединке Усика. Он несоизмеримо сильнее Дюбуа»

Александр Усик: «Фьюри – прекрасный человек и невероятный спортсмен. Но он слишком много болтает»

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12 комментариев

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Бониффаций
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Ллб
Ответ armageddon123456
Ну Дэвиса все таки на самого же Усика я бы заменил
Ну Усик же не мог себя назвать, наверное , он же не Фьюри)
Банально поскромничал.
С учетом этого факта -- тройка максимально адекватная
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Rio (BLR)
Инуэ можно поменять на самого Александра.
Биволу и Фьюри в топ 3 делать нечего.
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armageddon123456
Ответ Ллб
Тут вполне адекватная тройка. Никаких Биволов с Бетербтевыми тут быть не может, хоть они украинцами даже были
Ну Дэвиса все таки на самого же Усика я бы заменил
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j30
Ответ Ллб
Тут вполне адекватная тройка. Никаких Биволов с Бетербтевыми тут быть не может, хоть они украинцами даже были
бивол уничтожил первого номера пвп канело , кого побеждал кроуфорд и этот японец ?
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Ллб
Ответ Бониффаций
нет, это вполне адекватный наброс ради заголовков
Где Вы там наброс видите?)
Абсолютно закономерная тройка лучших P4P на текущий момент + самого Усика туда еще можно добавить -- это хотя бы дискуссионно было бы.
Любой кто следит за боксом выдал бы плюс-минус такую тройку на данный момент.

Наброс был бы, если Усик включил туда своего кента Ломаченко, но он не стал этого делать и сказал что действительно думает
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Ллб
Ответ j30
бивол уничтожил первого номера пвп канело , кого побеждал кроуфорд и этот японец ?
Бивол побил Канело в своей весовой категории. Победа абсолютно по делу, никакого уничтожения там не было.
В случае реванша , абсолютно уверен что Канело будет небольшим фаворитом как у специалистов так и букмекоров ( у буков он уже фаворит . Некоторые конторы дают линию на этот потенциальный реванш и все считают фаворитом именно Канело).

Кроуфорд только что деклассировал Спенса, который входил в пятерку Р4Р.
Про японца вообще молчу -- это смешно))
Встроенный вопрос: а кого из топов, пусть даже околотопов, в иерархии Р4Р побил Бивол , кроме Альвареса?
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Artem121212
Ответ Бониффаций
спорт = политика
sports=политика
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