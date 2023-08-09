Усик назвал топ-3 боксеров P4P: в список не попали Фьюри и Бивол

Александр Усик назвал сильнейшего боксера мира вне зависимости от весовой категории.

«Первый – [абсолютный чемпион мира в полусреднем весе], второй – [чемпион мира в первом полулегком весе по версиям WBO и WBC], третий – », – сказал чемпион мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Александр Усик.

Тренер Бивола: «Не вижу интриги в поединке Усика. Он несоизмеримо сильнее Дюбуа»

Александр Усик: «Фьюри – прекрасный человек и невероятный спортсмен. Но он слишком много болтает»