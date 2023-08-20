Канело: «Я не люблю бокс. Мне больше нравится бизнес»
Сауль Альварес признался, что не любит бокс.
«Я не люблю бокс, даже смотреть его не могу. Мне больше нравится бизнес. Мой сын хочет стать боксером – я бы этого не хотел, но это его выбор.
Сказал ему: «Окей, через несколько лет ты поучаствуешь в своем первом спарринге. Получишь по голове и скажешь мне, действительно ли хочешь связать с этим жизнь», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу Сауль Альварес.
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