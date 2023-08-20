Канело: «Я не люблю бокс. Мне больше нравится бизнес»

Теги Сауль Альварес бокс Бокс/MMA/UFC

Сауль Альварес признался, что не любит бокс.

«Я не люблю бокс, даже смотреть его не могу. Мне больше нравится бизнес. Мой сын хочет стать боксером – я бы этого не хотел, но это его выбор.

Сказал ему: «Окей, через несколько лет ты поучаствуешь в своем первом спарринге. Получишь по голове и скажешь мне, действительно ли хочешь связать с этим жизнь», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу Сауль Альварес.

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3 комментария

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oka79410
думаю, он любил когда-то, а потом перестал, когда начал зарабатывать огромные деньги. без любви к боксу канело не достиг бы таких высот
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<~Inter~>
ну так давно уже строит бизнес карьеру в боксе. Всё бои нацелены на заработок денег с минимальными рисками для самого Канело
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Алексей Иванов
Ответ <~Inter~>
ну так давно уже строит бизнес карьеру в боксе. Всё бои нацелены на заработок денег с минимальными рисками для самого Канело
Бред!! Канело норм тип,который не ссыт и весе несколько раз поднимался аж до 80кг
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0
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