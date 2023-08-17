Канело отреагировал на вызов Конора: «Он сумасшедший»

Теги Сауль Альварес Конор Макгрегор бокс Бокс/MMA/UFC

Сауль Альварес отреагировал на вызов Конора Макгрегора.

«Конор? Да он сумасшедший. Возможно, я и подерусь с ним. Но только после того, как завершу карьеру», – заявил чемпион мира по боксу Сауль Альварес.

Ранее Макгрегор рассказал о желании провести с Альваресом бой по правилам бокса, пообещав «побить его без рук».

Конор готов провести бой с Канело по боксу: «Я подерусь с ним, мне вообще #####»

Канело – о вызове Джейка Пола: «Я на другом уровне. Ему нужно успокоиться»

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4 комментария

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Мага осторожный
канат джарус вызвал на бой кассиршу Пятёрочки
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Melnikov1968
Он там что, вместе с Полом берега попутал. Канело даже вспотеть не успеет, как любителю виски счет закроют:)))
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Дмитрий
Ответ Melnikov1968
Он там что, вместе с Полом берега попутал. Канело даже вспотеть не успеет, как любителю виски счет закроют:)))
Ага)) Конор финансовый идол ММА. Конор устроил финансовую кучу с королем бокса Флойдом. А это просто Канело) И только аналитики со спортса думают, что он сошел с ума.
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