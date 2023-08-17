Канело отреагировал на вызов Конора: «Он сумасшедший»

Сауль Альварес отреагировал на вызов Конора Макгрегора.

« ? Да он сумасшедший. Возможно, я и подерусь с ним. Но только после того, как завершу карьеру», – заявил чемпион мира по боксу .

Ранее Макгрегор рассказал о желании провести с Альваресом бой по правилам бокса, пообещав «побить его без рук».

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