Канело: «Я не был хорош в последних двух боях, но знаю почему, и готов к бою с Чарло»

Сауль Альварес заявил, что будет «другим» в поединке с Джермеллом Чарло.

«Посмотрим, правда ли, что я сбился с пути. Понимаю, что говорят люди, и согласен с ними. Я не был хорош в последних двух боях, но знаю почему, и готов к бою с Чарло. Будет что-то другое.

Я всегда говорю, что за пределами ринга выгляжу так, словно я легкий противник. Но когда бойцы выходят на бой со мной, то все оказывается совершенно другим. Это не то же самое, что наблюдать за мной из-за пределов ринга. Я другой парень», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу Сауль Альварес.

Джермелл Чарло и Сауль Альварес подерутся 30 сентября в Лас-Вегасе (США).

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