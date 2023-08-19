Олег Тактаров: «Монсон – мужик с яйцами, уважение ему»

Олег Тактаров признался, что приятно удивлен физической формой Джеффа Монсона.

«Монсон – мужик с яйцами, уважение ему. Мне очень понравился Джефф, думал, он мертвый совсем, а на самом деле там 105 кг чистых мышц. Всех предупреждаю: ты на Джеффа не смотри. Может, он внешне дышит тяжелее, чем я, но он может часами фигачить.

Как отношусь к результату? Я надеялся, что буду его обстреливать, но у меня ноги не успевали. Не согласен сам с собой. Мои ноги не работали. Надо в горки побегать, ускорения поделать. Все‑таки этот футбол – чушь собачья», – заявил экс-чемпион UFC Олег Тактаров.

Напомним, что Олег Тактаров и Джефф Монсон завершили вничью боксерский поединок на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Тактаров вернулся на ринг, но против Монсона получилось MMA-шоу – с болевыми и ударами по затылку

Тактаров – о поведении Монсона во время боксерского поединка: «Человек меня в партер сбил – мне стоять и молчать?»