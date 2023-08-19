Тактаров – о поведении Монсона во время боксерского поединка: «Человек меня в партер сбил – мне стоять и молчать?»

Олег Тактаров высказался о приемах из MMA от Джеффа Монсона во время боксерского поединка.

«Боялся его нокаутировать – жалко человека. А он, оказывается, не такой уж и старенький. Думаю, мы с ним по ММА проверим друг друга. Человек меня в партер сбил – мне стоять и молчать?

Показал, что я тоже так могу. Всех приглашаю на шоу, которое пройдет в этом или следующем году. Или через 10 лет, когда Джефф будет совсем старый», – сказал после боя ветеран MMA Олег Тактаров.

Боксерский бой на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» между Олегом Тактаровым и завершился вничью.

Тактаров вернулся на ринг, но против Монсона получилось MMA-шоу – с болевыми и ударами по затылку