Вэйли Чжан: «Хочу подраться с Шоном О’Мэлли»
Вэйли Чжан рассказала, с кем хочет подраться в следующем поединке.
«С кем хочу провести следующий бой? Шон О’Мэлли. Как вам такое?» – сказала чемпионка UFC в минимальном весе Вэйли Чжан.
На турнире UFC 292 Чжан выиграла у Аманды Лемос единогласным решением судей. Эта победа стала для нее третьей подряд.
Шон О’Мэлли взял титул UFC с розовыми косичками. А еще красился во флаг Эквадора и вдохновился рэпером 6IX9INE
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