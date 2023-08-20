Вэйли Чжан: «Хочу подраться с Шоном О’Мэлли»

Теги UFC MMA Шон О'Мэлли Вэйли Чжан Бокс/MMA/UFC

Вэйли Чжан рассказала, с кем хочет подраться в следующем поединке.

«С кем хочу провести следующий бой? Шон О’Мэлли. Как вам такое?» – сказала чемпионка UFC в минимальном весе Вэйли Чжан.

На турнире UFC 292 Чжан выиграла у Аманды Лемос единогласным решением судей. Эта победа стала для нее третьей подряд.

Шон О’Мэлли взял титул UFC с розовыми косичками. А еще красился во флаг Эквадора и вдохновился рэпером 6IX9INE

Вэйли Чжан – о бое с Лемос: «В этом поединке я буду водой, как говорил Брюс Ли»

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2 комментария

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deronda
так она посильнее стерлинга бьет
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