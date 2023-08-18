Вэйли Чжан – о бое с Лемос: «В этом поединке я буду водой, как говорил Брюс Ли»

Теги UFC минимальный вес MMA Вэйли Чжан UFC 292 Бокс/MMA/UFC

Вэйли Чжан процитировала Брюса Ли перед боем с Амандой Лемос.

«Аманда Лемос – опасная оппонентка, очень физически сильная. Но в этом поединке я буду водой, как говорил Брюс Ли. Если она допустит ошибку, она заплатит за это», – сказала чемпионка UFC в минимальном весе Вэйли Чжан.

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