Вэйли Чжан – о бое с Лемос: «В этом поединке я буду водой, как говорил Брюс Ли»
Вэйли Чжан процитировала Брюса Ли перед боем с Амандой Лемос.
«Аманда Лемос – опасная оппонентка, очень физически сильная. Но в этом поединке я буду водой, как говорил Брюс Ли. Если она допустит ошибку, она заплатит за это», – сказала чемпионка UFC в минимальном весе Вэйли Чжан.
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