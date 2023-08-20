Шон О’Мэлли: «Это лишь начало моей эры. Буду править до 2035-го»

Теги легчайший вес UFC MMA Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг Стерлинг - О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли прокомментировал победу над Алджамейном Стерлингом.

«Честно говоря, я еще никогда не нервничал так, как перед этим боем. Считаю, что Алджамейн – лучший боец в истории дивизиона. Несмотря на это, я не терял уверенность в себе – всегда помнил, насколько мощным ударом обладаю.

Я предупреждал, что против меня достаточно ошибиться всего раз. Не знаю, была ли это ошибка – может, я просто слишком хорош. Это лишь начало моей эры. Я буду править до 2035-го!» – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

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9 комментариев

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SGambler
Эээ, а как же демократия и сменяемость власти? Я думал Шон будет нормальным чемпионом, а он оказался очередным узурпатором.
+5
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Максон121
Ответ SEVEN_
Поволокло уже, Стерлинг сам провалился и пропустил, если не спешил так то мог полне залежать.
Но чето не залезал,видать не так он уж и мог
+1
0
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Прогноз Черданцева
Всё пишут про реванш с Петей, а вы что думаете там другие судьи будут судить, а тут ещё и преимущество чемпиона
+3
-3
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Сергей Топильский
Ответ <~Inter~>
так непонятно за счёт чего Ян его должен победить. Борьбы там нет, а в стойке снова будет ловить удары лицом
ты вообще их бой смотрел?
0
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vulturecrow
Ответ Прогноз Черданцева
Всё пишут про реванш с Петей, а вы что думаете там другие судьи будут судить, а тут ещё и преимущество чемпиона
Мераб будет драться с Шоном за пояс. Пете сейчас надо пару побед одержать до пояса. но пока в истории таких камбэков не было.
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