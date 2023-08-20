Шон О’Мэлли: «Это лишь начало моей эры. Буду править до 2035-го»

Шон О’Мэлли прокомментировал победу над Алджамейном Стерлингом.

«Честно говоря, я еще никогда не нервничал так, как перед этим боем. Считаю, что – лучший боец в истории дивизиона. Несмотря на это, я не терял уверенность в себе – всегда помнил, насколько мощным ударом обладаю.

Я предупреждал, что против меня достаточно ошибиться всего раз. Не знаю, была ли это ошибка – может, я просто слишком хорош. Это лишь начало моей эры. Я буду править до 2035-го!» – сказал чемпион в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

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