Вера принял вызов О’Мэлли: «Пришлите мне контракт»

Марлон Вера отреагировал на вызов Шона О’Мэлли.

Напомним, что на UFC 292 О’Мэлли нокаутировал и стал новым чемпионом организации. После боя он заявил, что хочет подраться с Верой.

«Детки, подождите в сторонке. Пришлите мне контракт. Скоро я буду драться за титул», – написал в соцсетях боец легчайшего веса UFC Марлон Вера.

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