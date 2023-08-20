Вера принял вызов О’Мэлли: «Пришлите мне контракт»

Теги легчайший вес UFC MMA Шон О'Мэлли Марлон Вера Бокс/MMA/UFC

Марлон Вера отреагировал на вызов Шона О’Мэлли.

Напомним, что на UFC 292 О’Мэлли нокаутировал Алджамейна Стерлинга и стал новым чемпионом организации. После боя он заявил, что хочет подраться с Верой.

«Детки, подождите в сторонке. Пришлите мне контракт. Скоро я буду драться за титул», – написал в соцсетях боец легчайшего веса UFC Марлон Вера.

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7 комментариев

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D
он не заслуживает титула
+7
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Максим Гергард
Ответ <~Inter~>
Шон выбил себе относительно простую первую защиту
Он ему проиграл в очной встрече,вот и вызвал
+4
0
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<~Inter~>
Шон выбил себе относительно простую первую защиту
+1
0
+1
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il buono
Сэндхаген и Двалишвили: Ну да, ну да. Пошли мы нахер.
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rude.
Буду волать если Вера рубанет сахарного и станет чемпом.
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realsila
какой вера, сендхаген, сехудо, мераб , алжемейн , да даже петр больше заслуживает
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Борис Потапкин
Ответ il buono
Сэндхаген и Двалишвили: Ну да, ну да. Пошли мы нахер.
ну типа да, пошли они реально же)
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