Рой Джонс: «Мой бой с Федором был бы интереснее, чем его поединок с Тайсоном. Мы оба русские»

Теги Майк Тайсон Рой Джонс-младший Федор Емельяненко бокс Федор Емельяненко - Тайсон Бокс/MMA/UFC

Рой Джонс высказался о возможном бое между Федором Емельяненко и Майком Тайсоном.

«Мой бой с Федором был бы интереснее. Мы оба русские», – заявил экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший.

Ранее Емельяненко сообщил, что заинтересован в поединке против Тайсона. Бой может пройти в Саудовской Аравии.

Как же смешно, что Федор хочет боксировать с Тайсоном

Бой Федора и Тайсона все реальнее. Емельяненко готов к дебюту в боксе в Саудовской Аравии

Опрос

Кто победит в боксерском поединке Емельяненко и Тайсона?
3854 голосa
Майк Тайсон
76%
Майк Тайсон
Федор Емельяненко
24%
Федор Емельяненко

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6 комментариев

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Kanan Jarrus
тогда причем здесь украинец емеля? нужен настоящий русский монсон и чтобы в ринг выходили под шамана
+2
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+2
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Евгений Цыбульников
Напомнило момент из фильма Жмурки))
+2
0
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<=Ubriaco_Belloccio=>
«С нами Бог» почему не добавил?
+1
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Jedef
Встретились как-то в таверне в Люберцах старые товарищи, обычные русские мужики Рой Джонс, Джефф Монсон и Стивен Сигал. Крепко обнялись, заказали по водочке, начали жизнь обсуждать, давно ведь не виделись. Оказия, конечно, но чутка перебрали, с кем не бывает. И тут понеслось. Стали старые друзья обсуждать стоит ли канадским хоккеистам давать российские паспорта или нет
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Чукотский политпроект
Нам-то не гони (с)
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Назар Игорь
Ответ Евгений Цыбульников
Напомнило момент из фильма Жмурки))
"Баклажан? "
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