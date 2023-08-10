Рой Джонс: «Мой бой с Федором был бы интереснее, чем его поединок с Тайсоном. Мы оба русские»
Рой Джонс высказался о возможном бое между Федором Емельяненко и Майком Тайсоном.
«Мой бой с Федором был бы интереснее. Мы оба русские», – заявил экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший.
Ранее Емельяненко сообщил, что заинтересован в поединке против Тайсона. Бой может пройти в Саудовской Аравии.
Как же смешно, что Федор хочет боксировать с Тайсоном
Бой Федора и Тайсона все реальнее. Емельяненко готов к дебюту в боксе в Саудовской Аравии
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