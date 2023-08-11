Гаджиев – о шансах Федора против Тайсона: «Он моложе и бокс для него понятный вид спорта»

Камил Гаджиев рассказал, в чем видит шансы Федора Емельяненко в бою с Майком Тайсоном.

«Я бы не сказал, что у Федора в боксе вообще нет никаких шансов против . Во-первых, Федор моложе.

Да, он не боксер, но для него это понятный вид спорта, и он в свое время проводил много тренировок по боксу.

И ставить однозначно на сегодняшнего Тайсона... Не знаю. Я думаю, что Федор будет очень даже конкурентоспособно смотреться», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

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