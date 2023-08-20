О’Мэлли нокаутировал Стерлинга и стал новым чемпионом UFC
В главном событии UFC 292 в Бостоне состоялся бой в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом и Шоном О’Мэлли.
О’Мэлли нокаутировал Стерлинга во втором раунде и стал новым чемпионом UFC.
Для Стерлинга этот поединок стал пятым титульным. Он владел поясом с 2021 года после победы над Петром Яном.
О’Мэлли впервые дрался за титул. В октябре-2022 он победил Яна раздельным решением судей.
Шон О’Мэлли был на 11-м месте, но победил Яна и получил титульник. Он действительно так хорош?
Самые безумные прически UFC – у Шона О’Мэлли. Красился во флаг Эквадора и вдохновился рэпером 6IX9INE
и вдвойне приятней, что за Шоном слежу с момента участия в турнире Уайта) красавец!
Шон все слова подтвердил делом, уважаю таких людей.
это начало эры Сахарного©
, и если не получится его удержать, то плана б у алжо больше не будет, перебить в стойке такого скоростного ударника он не сможет, который постоянно работает джебами.
Вчера писал, орфографию поправил единственно
Теперь посмотрим сможет ли Шон справиться с напором Мераба.