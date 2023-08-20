О’Мэлли нокаутировал Стерлинга и стал новым чемпионом UFC

В главном событии UFC 292 в Бостоне состоялся бой в легчайшем весе между и Шоном О’Мэлли.

О’Мэлли нокаутировал Стерлинга во втором раунде и стал новым чемпионом UFC.

Для Стерлинга этот поединок стал пятым титульным. Он владел поясом с 2021 года после победы над Петром Яном.

О’Мэлли впервые дрался за титул. В октябре-2022 он победил Яна раздельным решением судей.

Шон О’Мэлли был на 11-м месте, но победил Яна и получил титульник. Он действительно так хорош?

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