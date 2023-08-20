О’Мэлли нокаутировал Стерлинга и стал новым чемпионом UFC

Теги UFC MMA Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг UFC 292 Стерлинг - О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

В главном событии UFC 292 в Бостоне состоялся бой в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом и Шоном О’Мэлли

О’Мэлли нокаутировал Стерлинга во втором раунде и стал новым чемпионом UFC.

Для Стерлинга этот поединок стал пятым титульным. Он владел поясом с 2021 года после победы над Петром Яном.

О’Мэлли впервые дрался за титул. В октябре-2022 он победил Яна раздельным решением судей.

Шон О’Мэлли был на 11-м месте, но победил Яна и получил титульник. Он действительно так хорош?

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111 комментариев

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Фикиск Фусов
Наказан фейковый чемпион
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melwood- lfc
давно я так не был рад новому чемпиону)
и вдвойне приятней, что за Шоном слежу с момента участия в турнире Уайта) красавец!
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Pavel_prg
Ответ armageddon123456
Хороооош. Теперь Пете бы завалить кого нибудь и можно реванш с ОМейли мутить, и в 5 раундах Петр будет фаворитом
Боюсь, что Петя своей серией неудачной отдалился от титульника гораздо дальше, чем на 1 бой.
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Isa Babaev
Ответ scanner c
Зря не дали хорошенько забить, теперь будет ныть про ранную остановку
Нет, он признал победу Шона и достойной поблагодарил всех
+21
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scanner c
Зря не дали хорошенько забить, теперь будет ныть про ранную остановку
+26
-7
+19
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Давид Кочинян
Просто чертов уникум. Самый яркий чемпион 🏆
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Ron Weasley
Ответ Фикиск Фусов
Наказан фейковый чемпион
А настоящий чемп я как понимаю Пётр Ян?
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Давид Кочинян
Такие забавные диванные эксперты с «лаки панчем» и прочими «чудесами». Ребята, у него высочайшая точность акцентированных ударов в дивизионе, это уникальный навык. А какая у него защита от переводов. Шон восхитителен! 🔥
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Вячеслав Тотров
Стерлинг блестяще сыграл нокаут
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Кулибалиев Кулибали Кулибалиевич
Ответ Фикиск Фусов
Наказан фейковый чемпион
Чем он фейковый?
+14
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armageddon123456
Хороооош. Теперь Пете бы завалить кого нибудь и можно реванш с ОМейли мутить, и в 5 раундах Петр будет фаворитом
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DonaldBrashear 2.0
А я помню его только в начале его пути, худой, нескладный, но яркий, и говорливый.

Шон все слова подтвердил делом, уважаю таких людей.
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Данила Милицын
О’Мейли красавчик, но следующий бой против дебилоида-ледокола под ЭПО будет труднее, нужно усиленно готовиться.
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NHNF
Ответ Tommy Addams
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Ты хейтер слабоумный или что? Ярчайший ударник, куча нокаутов и это не достаточно?
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Джавез Тилл
Ответ The Dark defener
да он и в трёх раундах-то был лучше. К сожалению, судьи почему-то так не считали.
Да-да и против Стерлинга был лучше и против Омэлли, и против Баргузина... Короче тру чемп.
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Большое сердце Неймара
наверное мало кто верил в такой исход боя,в том числе и я. давно я не испытывал таких приятных эмоций. это отличное начало выходного дня.
это начало эры Сахарного©
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Олег Ринкевич
вот и сдулся бумажный чемп! победы над травматом диллашоу и старичком сехудо не показатель! а понтов то было в начале...
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realsila
Незнаю почему, но у меня очень сильное предчувствие что сахарок отключит ему свет, стерлинг впервые за долгое время стал реально отсноситься неуважительно к сопу, видно что он немного беспокоится, потому что он не знает что ожидать от омелли, и поэтому при первой возможности он пройдёт в ноги
, и если не получится его удержать, то плана б у алжо больше не будет, перебить в стойке такого скоростного ударника он не сможет, который постоянно работает джебами.

Вчера писал, орфографию поправил единственно
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vyacheslavsemirechenko
Макакыч отхватил по полной. Так ему чертилле и надо
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The Dark defener
Ответ Олег Ринкевич
вот и сдулся бумажный чемп! победы над травматом диллашоу и старичком сехудо не показатель! а понтов то было в начале...
Да он и страичка Сехудо-то после простоя только раздельным победил.
+3
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Максим Шмальц
Петя учись!!! Как надо
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Иса Умаров
оскароносец обос..ся
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Maxtraxer911
Удивило, что Стерлинг ни разу не наказал Шона переводом за постоянные кики в первом раунде, это ведь классика для борца
Теперь посмотрим сможет ли Шон справиться с напором Мераба.
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Влад Буся
Максимально чёткий контрпанч, никаких заготовок, чисто на инстинкте, это точно войдёт в топ 10 года.
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Ulan Iskanderov
Везение Стерлинга рано или поздно должно было закончиться, но никогда бы не подумал, что накажет Шон О’Мэлли!
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